Magal et Covid-19: Serigne Mountakha Mbacké donne l’exemple aux disciples Serigne Mountakha Mbacké a reçu à Touba, le président de l’Unité d’alerte et de prévention épidémiologique (UAPE), Pr Lamine Guèye. Il a été accompagné de cinq autres responsables de la structure et du président de la Commission culture et communication du Magal de Touba.





Ces derniers, ont recueilli le « ndiguel » et les prières du guide religieux, Serigne Mountakha Mbacké en vue de l’édition 2021 du Magal de Touba, prévu en septembre prochain. L’accent a été mis sur le respect des mesures barrières et la vaccination.



Après l’audience, le son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre précise que voir le Khalif général des mourides observer les mesures barrières suffit largement pour tout discipline de prendre exemple sur lui.



Il a montré la voie. « Nous exhortons tout le monde à le prendre comme modèle », a conseillé Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



