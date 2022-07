Magic Land : Une fillette éjectée de l'attraction chenille, grièvement blessée et sans assistance

Incident sur la chenille au parc d'attractions Magic Land. Ce mardi, dans l'après-midi, une petite fille à été éjectée de l'attraction Chenille.



Ce qui est inconcevable, aucun responsable sur place et aucune mesure de sécurité ou premiers soins adéquats, n'ont été apportés à la victime. Après 15 mn au sol, la petite fille, blessée au front et au menton, a été transportée à l'infirmerie.



Les attractions ont continué de fonctionner et même la fameuse chenille, comme si rien ne venait d'arriver. Les parents, choqués, ont transporté leur fille dans la voiture d'un particulier vers une clinique ( espérons que ce soit la voiture d'un employé de la structure, au moins il y aura une trace).



C'est à se demander si nos enfants y vont pour y laisser leur vie...

