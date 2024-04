Mahammed Boun Abdallah Dionne, un candidat de poids, qui allie légitimité, compétence, force tranquille et rigueur morale

Mahammed Boun Abdallah Dionne est un candidat sérieux qui respire la sérénité, la force tranquille, mais aussi l’assurance qu’anime une grande détermination, que ne laisse pas soupçonner sa bienveillance et son exquise urbanité. Il est la somme de valeurs et principes hérités d’une longue tradition familiale qui, de son père, le défunt Commissaire de police Ibra Dionne, à son oncle Maître Doudou Thiam, premier ministre des Affaires étrangères du Sénégal, en passant par son beau-père, Son Excellence Massamba Sarré, pionnier et figure de proue de la diplomatie sénégalaise mais aussi de son grand-père El Hadji Mass Diokhané, ancien commissaire au pèlerinage, laquelle a offert à son pays de très hauts serviteurs de l’Etat.



De telles racines lui ont légué un socle de valeurs morales solides, ainsi qu’un attachement viscéral au service public, nourri par le respect de l’Etat républicain de droit et de la sacralité de l’unité nationale. Rarement pris à défaut d’inconduite, d’excès langagier ou comportemental, il inspire au premier abord, la confiance qu’imposent son sourire avenant, son allure empathique et son regard pétillant d’intelligence. L’ingénieur informaticien doublé de l’économiste pointu, est un adepte de l’analyse froide, soutenue par la démarche scientifique qui aident à planifier, exécuter méthodiquement, réaliser, suivre et évaluer, en corrigeant chaque fois que de besoin, et conséquemment, atteindre ses objectifs.



D'après "REGARDS HEBDO", l’ancien Premier Ministre a ainsi conquis la confiance du Président Macky Sall, conduit ses grands chantiers réalisés à une cadence accélérée et sans trébucher, par excès de frénésie. Il a pu ainsi diriger avec brio, sa campagne électorale à l’occasion de l’élection présidentielle de 2019 et le conduire à la victoire dès le premier tour, démontrant ce faisant, des capacités d’organisation, de mobilisation et d’adresse politique insoupçonnées.



Arrimé à une foi très forte, nourrie à la sève du mouridisme dont il est un fervent disciple, Mahammed Dionne tire de ce statut, une spiritualité très intense, doublée d’un culte élevé du travail ; ascenseur sûr pour gravir les marches de l’adoration. Abreuvé à cette source et armé d’un sentiment patriotique affiché, il taquine à bon droit, les sommets et s’invite à la compétition électorale à l’issue de laquelle, le Sénégal aura choisi son cinquième président de la République. Dans sa quête, il déploie la sérénité inébranlable du technocrate formé à bonne école, nanti d’une expérience éprouvée de l’autorité au plus haut niveau de l’Etat.



Au demeurant, il bénéficie d’une légitimité politique réelle au sein de l’Alliance pour la République (APR) et de la Coalition Benno Bokk Yakaar, appareils politiques qui ont conquis le pouvoir en 2012 et l’ont exercé jusqu’en 2024. Son ancrage dans les rouages de l’Etat est largement attesté par les sympathies qu’il y compte, à la faveur du leadership consensuel qu’il y a exercé. Mahammed Dionne se défend sans ambages, d’être perçu dans l’opinion par certains, comme le plan B de son ex mentor pour qui il roulerait en sourdine. Que nenni ! Lui se veut loyal mais jamais servile.



Ses défenseurs comme lui balaient ce procès avec force, affichant avec fermeté, sa vision personnelle propre, suffisamment étoffée pour assurer son envol vers le sommet où il conduira le Sénégal à partir de 2024. Alors, le destin s’accomplira pour ce réformateur, ce candidat sérieux, qui aura prouvé qu’il est un sérieux candidat, celui de l’assurance, de l’expérience, de la force tranquille et de la rigueur morale.

