Mahmoud Saleh démolit Serigne Mansour Sy Djamil

Après les piques du marabout-politicien à Macky Sall, le ministre d’Etat Mahmoud Saleh n’a pas été tendre avec Serigne Mansour Sy Djamil. Selon lui, Djamil use de sa position de marabout pour influencer politiquement les populations.



Ce que Mahmoud Saleh trouve anormal et demande à la famille Sy de Tivaouane, de réagir : « sont dans cette logique ceux qui cherchent encore à influencer politiquement les populations à partir de leur position de marabout, qui appelle à des rassemblements religieux et laisse la place au politicien qui fait sa propagande. Se rend-il compte certainement que les populations seraient sourdes à l’appel du politicien qui demande au marabout de lui préparer le terrain.



Et s’il s’agissait de la même à se déterminer et le plus tôt, au risque d’être désavoué en tant que marabout. La tarikha tidiania, sous la direction de l’illustre Serigne Babacar Sy Mansour se doit d’assurer la cohérence des discours tenus par certains membres de la famille, en totale contradiction avec les positions de la tarikha. Surtout que ce régime a une compréhension de la laïcité qui se traduit par une forte implication dans le renforcement de nos religions et la modernisation des cités qui les incarnent. »



Saleh est convaincu que ce sont les talibés eux-mêmes qui doivent exiger de leur marabout qu’il clarifie ses positions. « Ceux qui sont instrumentalisés, notamment les talibés, organisés dans des dahiras, doivent exiger la clarification de la posture du marabout. C’est vrai que dans les familles religieuses ‘’rak topp mak’’, ce qui du reste se comprend et s’accepte, mais il ne faudrait pas que les agissements de l’aMiné portent préjudice à la famille. Sans vouloir appeler à la rébellion, la famille devrait mettre un point final à cette situation et exiger que les rassemblements religieux appelés en son nom, puissent se conformer exclusivement à leur objet.»



Igfm