Maïmouna Ndour Faye suite à la publication de la liste provisoire des médias : « Nous allons attaquer cette décision pour abus de pouvoir ».

Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) a tenu un point de presse ce mardi pour se prononcer sur la « publication de la liste des médias conformes au code de la presse » par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. La directrice de la 7Tv, Maïmouna Ndour Faye, qui ne figure pas sur la liste, a manifesté son regret suite à la publication de cette liste. Toutefois, elle se dit ne pas être surprise de voir l’actuel régime s’adonner à cet exercice de « sélection » de médias. « Je ne suis pas surprise. » Nous allons attaquer cette décision pour abus de pouvoir. C’est un des combats, mais la vraie bataille, c’est celle de la démocratie et de la liberté de la presse. Il faut que les autorités sachent que nous ne céderons pas et nous allons nous battre, car il s’agit de notre passion et de notre métier qui sont menacés », a indiqué le membre du Cdeps, MNF, toutes griffes dehors contre les nouvelles autorités qu’elle accuse et, en premier, le ministre de la communication, Alioune Sall. Selon la journaliste et patronne de la 7TV, « le nouveau régime est mal placé pour supprimer des médias, car, il a profité de ses tribunes pour faire entendre sa voix… »

Source : https://www.jotaay.net/Maimouna-Ndour-Faye-suite-a...