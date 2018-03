Main tendue du Président Macky Sall au leader de Yeesal : Diagne Fada maintient le flou…

C’est un véritable flou, un dilemme cornélien. Modou Diagne Fada fait dans le clair-obscur. Ce qui ne laisse présager aucune piste, ou position par rapport à cette main tendue du Président Macky Sall.



Un Macky qui, lors de sa présentation de condoléance au leader de Ldr/Yeesal, suite au décès de son père, l’avait appelé à venir travailler à ses côtés. Pour l’intérêt supérieur de la Nation. Cet appel du patron de la coalition au pouvoir n’a pas laissé Diagne Fada insensible. Seulement, le leader des Démocrates Yeesal a tenu à consulter sa base politique, avant de donner la position du parti sur la question.



Dans cette subtile démarche de Modou Diagne, certains ont vite fait le rapprochement entre le président de la République et Fada. Mais, le leader de Ldr/Yeesal est clair : il revient à la base d’adopter la ligne de conduite à tenir. Hier encore, le parti a maintenu sa stratégie, en attendant une éventuelle réponse à adresser au Président Sall. Néanmoins, il est clair que Fada et Cie participeront à la prochaine Présidentielle, dans le cadre d’une grande coalition. Celle du pouvoir ou de l’opposition, Le flou se dissipera dans les jours à venir.



Mouhamadou Faye, porte-parole du jour : « Le président Modou Diagne Fada a soumis la question relative à l’appel du président de la République, Macky sall, au Comité directeur. Lequel saisira la Commission d’orientation et stratégie, pour avis. Puis, ce sera autour du Bureau politique de se prononcer pour entériner la décision finale, après étude et avis. »