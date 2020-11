Mairam Mballo Diao au leader de Pastef:"Ndeye Ndoye a fait tous les partis politiques...Elle n'est obnubilée que par l'argent"

En réponse à une publication de Ousmane Sonko, sur le ralliement des supposés militants de l'UCS de Grand Yoff, Mairam Mballo Diao, présidente de la Section Féminine de l'Union Centriste du Sénégal(UCS) par ailleurs responsable à Grand Yoff a fait une précision de taille sur ces militants reçus par le leader de Pastef.



"Je tiens à rappeler que cette dame a fait tous les partis politiques au Sénégal. Elle avait acté son divorce avec l'UCS depuis plus de 3ans par la suite elle a rejoint le parti Liberalisme Social Sénégalais de Samuel Sarr. Car cette dame, n'est obnubilée que par l'argent" révèle Mairam Mballo Diao, qui précise que Ndeye Ndoye n'a jamais été une militante convaincue et convaincante à Grand Yoff. "C'est un tonneau à la dérive, donc qu'elle arrête de brandir un lien ombilical qu'elle aurait avec notre parti. Cette dame en manque de repère politique est en train de propager aux yeux de l'opinion"





En sa qualité de Présidente Nationale de la Section Féminine de l'UCS et de responsable politique à Grand Yoff, tient a rassurer les militants de l'UCS avant de rassurer son leader. "Nous affirmons notre soutien indéfectible auprès de notre leader Dr Abdoulaye Balde et lui renouvelons notre engagement militant."



