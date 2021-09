Maire des Parcelles Assainies : Ansoumana Danfa accuse Moussa Sy de mauvaise gestion

Le Président du Mouvement de l’Action et de la Citoyenneté Authentique (MAC), Ansoumana Danfa, ne lâche pas Moussa Sy maire des Parcelles Assainies. Ce mardi il a visité la gestion de l'ancien député libéral. Il a profité de cette occasion pour interpeller les ministres Diouf Sarr et Abdoulaye Daouda Diallo sur leur proximité avec le maire sortant des PA.



“Les Parcelles Assainies n’ont plus besoin d’un Maire machiavélique, mythomane et rancunier comme Moussa Sy“, a t-il averti avant d'ajouter “les Parcelles Assainies n’ont plus besoin d’un Maire machiavélique, mythomane et rancunier comme Moussa Sy. Un maire qui, sous Wade, avait été à l’origine du fameux ‘amendement du député Moussa Sy’ pour ensuite trahir Abdoulaye Wade et son fils Karim Wade, Pape Diop et Khalifa Sall. Parce qu’il est en train de cogiter une fusion avec l’APR pour ensuite transhumer puis trahir Macky Sall et se préparer aux futures élections. Un maire qui est au cœur du Projet de liquidation des responsables politiques des Parcelles Assainies en l’occurrence Mamadou Lamine Bâ du PDS et la révocation de l’ancien maire Mbaye Ndiaye fidèle et loyal envers le Président MACKY SALL. Moussa Sy qui gérait un budget de plus de deux milliards, aura à défendre son bilan catastrophique lui et ses anciens amis de Taxawu Dakar.“







Pour le soutien indirect de Diouf Sarr et Abdoulaye Daouda Diallo, le leader de MAC/A et CIE attirent l'attention des ministres . “Et c’est pour toutes choses évoquées, que nous attirons l’attention d’Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la santé et d’Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget, en suggérant à ce dernier de mieux s’occuper des militants authentiques de l’APR et des compagnons et alliés de la première heure du Président Macky Sall et de Benno Bokk Yakaar au lieu d’essayer de fricoter avec ce transhumant qui, en sourdine, théorise la ‘retrouvaille et la recomposition’ de la famille libérale qui est déjà à l’agonie“, ont-ils renchéri.







“Nous pensons plutôt que notre fidélité et notre loyauté exigent de nous la protection d’un seul leader qui est le Président de la République Macky Sall. Nous terminerons par rappeler que la conquête électorale de la capitale ne doit point être adossée sur des manipulations ethniques, religieuses ou confrériques ; ce qui est d’ailleurs banni par notre Constitution. Et les alliés de la première heure que nous sommes, nous auront toujours notre mot à dire sur DAKAR dont les Communes majeures sont Grand Yoff et Parcelles Assainies“, a conclu Ansoumana Danfa, Président du Mac/Authentique.





Ils se sont aussi réjoui de la construction et l’inauguration de l’hôpital Ahmadoul Khadim “qui est d’ailleurs l’un des plus modernes hôpitaux de l’Afrique de l’Ouest. En bon talibé, le Président de la République a bénéficié des prières du Khalife et a réalisé des efforts incommensurables sur les projets d’assainissement et sur la sécurité de la ville sainte de Touba“. “Le Président de la République n’a pas manqué une fois de plus, à faire preuve de leadership en livrant un puissant plaidoyer pour les pays les moins nantis, ceux d’Afrique surtout“, soulignent-ils.









Source : https://www.exclusif.net/Maire-des-Parcelles-Assai...