Mairie Thiès Nord : La démission du ministre Birame Soulèye Diop, est actée. Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2024 à 01:46 | | 0 commentaire(s)|

Contrairement à certaine déclaration, la démission du ministre Birame Soulèye Diop de son poste de maire de Thiès Nord est bel et bien actée. Seulement à cause du week-end, M. Diop tarde encore à déposer sa lettre de démission auprès de l'autorité compétente et devrait le faire en début de semaine. Selon une source du bureau de Dakaractu Thiès, il a pris part hier à Thiès à une réunion de la coordination de Pastef où sa démission a été confirmée. D'ailleurs, la même source d'ajouter qu'il avait délégué ses pouvoirs depuis que le PM a annoncé la mesure concernant la fin du cumul de fonctions pour les maires et députés, afin d'amorcer la transition...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Mairie-Thies-Nord-La-dem...

Accueil Envoyer à un ami Partager