Mairie d’Adéane: Pape Mamaille Diockou obtient la bénédiction de la diaspora

Même si les Sénégalais de l’extérieur ne sont pas des électeurs aux élections locales, ils peuvent influer sur le destin des candidats, d’autant qu’ils sont considérés comme des porteurs de voix. Concrètement, les Sénégalais de la diaspora peuvent demander à leurs proches restés au pays, de voter massivement en faveur des candidats qu’ils auront choisi de soutenir. C’est visiblement ce qu’a compris Pape Mamaille Diockou, candidat déclaré à la mairie d’Adéane.



A cet effet, il a tenu une réunion, samedi 17 juillet 2021, à Savigny-sur-Orge, pour expliquer son projet aux Sénégalais de France et pour solliciter leur soutien.Au vu de la forte mobilisation et de l’adhésion manifeste de l’assistance à son discours, l’on peut dire que Me Diockou a marqué un point important dans sa quête.



Ce qui, du reste, n’est pas une surprise au regard de son militantisme politique et associatif. En France, il a toujours été proche des Sénégalais, surtout ceux de la Casamance. C’est probablement en guise de reconnaissance à son engagement, que l’assistance a répondu massivement à son appel et lui a manifesté son soutien.









