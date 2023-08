Mairie de Dakar : Ngoné Mbengue succède à Abass Fall au poste de premier adjoint Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Août 2023 à 17:06 | | 0 commentaire(s)|

Pour se conformer à la décision rendue par la Cour d'appel obligeant le respect de la parité dans la composition de l'équipe municipale de la capitale sénégalaise, la Mairie de Dakar a procédé mercredi au renouvellement de son bureau. Un vote à l'issu duquel la conseillère Ngoné Mbengue, auparavant deuxième adjointe au maire, a finalement pris la place d'Abass Fall de Pastef, au poste de premier adjoint. En effet, 61 conseillers sur les 86 ont voté pour la candidate de ''Taxawu Sénégal'' proposée par le maire Barthélemy Dias contre 20 pour Marie Rose Faye de Pastef et 5 bulletins nuls. Une compétition électorale qui témoigne de la division entre Pastef et Taxawu Sénégal, membres de la coalition ''Yewwi Askan Wi'', qui a pourtant mené Barthélemy Dias à la tête de la mairie de la capitale. « Mon avis n'est pas important. C'est la décision de la justice et nous sommes obligés de nous y conformer », a réagi l'édile de la ville de Dakar, Barthélemy Dias, au terme du vote.



