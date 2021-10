Mairie de Dakar: Abdoulaye Diouf Sarr décline ses ambitions

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Octobre 2021 à 10:50 | | 1 commentaire(s)|

En perspective des élections locales de janvier 2022, la principale mission du ministre de la Santé et de l’Action sociale est de diriger la mairie de Dakar. Abdoulaye Diouf Sarr a été investi, ce samedi, par ses collègues et collaborateurs, compte sur ces soutiens pour aller chercher la victoire.



Lors de la conférence de presse des agents de Santé qui se sont adhérés à la plateforme ‘’Ablaye Dakarako sokhla’’, le maire de la commune de Yoff a tracé sa feuille de route qu’il compte dérouler si les populations de Dakar ont porté leur choix sur lui au soir du 23 janvier 2022.



«Notre engagement pour Dakar repose sur une vision. Faire de Dakar l’une des plus belles villes d’Afrique et du monde. Faire en sorte que Dakar soit leader dans la compétition des territoires. Servir les Dakarois qui rêvent d’un cadre de vie agréable, qui rêvent d’une ville sécurisée avec des quartiers sûrs», a promis Abdoulaye Diouf Sarr.



