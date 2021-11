Mairie de Dakar / Choix de Barthélémy Dias: Khalifa Sall donne les détails

Le choix de Barthélémy Dias n’est pas fortuit. Le patron de « Taxawu Sénégal » indique que le choix de Barth' est justifié par le contexte politique actuel, qui exige un caractère et une prestance qui ne se trouve pas chez Soham El Wardini. « Si nous t’avons choisi, c’est que tu as le profil, la capacité, l’ambition, tu en as surtout la force de caractère qui fera que tu seras toujours à l’avant-garde du combat pour Dakar. Nous avons confiance en toi et nous espérons qu’au soir du 23 janvier, Dakar dira, Vive Barthélémy ».



« Nous sommes à la fois, contents et rassurés. La mobilisation que nous avons vue montre que Barthélémy Dias est le profil idéal. Il a le caractère idéal et il est apte à nous servir. Dakar est le Sénégal. Barthélémy Dias est capable de faire ce qu’on lui demande. Il en a le courage et les compétences. Barthélémy Dias et les 19 candidats, ne nous décevront pas », a expliqué l’ex-maire de Dakar.



« Il faut que nos collectivités soient le miroir de ce que nous allons construire en 2022. Car , poursuit-il, nous allons gagner les élections ».



« Il faut juste gagner dans chaque commune. Nos candidats sont des candidats de rupture, des candidats qui sont imprégnés de ce qui se passe dans leur commune. Ils sont différents de nos adversaires. Nous ferons ce que personne n’a jamais réussi à faire », promet-il.