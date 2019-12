Mairie de Dakar: un excédent budgétaire de 10 milliards FCfa La mairie de Dakar respire la santé financière. Ses caisses affichent un excédent budgétaire de 10 milliards de francs CFA. C’est ce qu’a annoncé l’édile de la capitale, Madame Soham El Wardini, hier, en marge d’une réunion du Conseil municipal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2019 à 09:15 | | 0 commentaire(s)|

Une manne financière tombée des patentes de 2018 et de 2019 dans le cadre de la Contribution économique locale (Cel). Une rentrée d’argent qui a d’ailleurs permis d’entreprendre la réfection de l’Hôtel de ville de Dakar à hauteur de 800 millions de francs pour une durée de 9 mois à un an, a affirmé madame le maire, ajoutant que les travaux de pavage et de réfection des routes dans Dakar, entre autres, vont se poursuivre.



A signaler que la mairie de Dakar a établi ses quartiers au Building communal en attendant la fin des travaux.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos