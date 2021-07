Mairie de Diaoulé : Ibrahima Diagne de CCR décline ses ambitions La liste de candidatures aux élections locales de janvier 2022 s’allonge de jour en jour. Dans chaque localité du Sénégal, des politiques sortent de leurs réserves pour annoncer leur candidature au niveau de leur commune. N’échappant pas à la règle, Ibrahima Diagne vient de postuler pour la mairie de Diaoulé situé dans l’arrondissement de Diakhao, dans la région de Fatick.

Membre de la Convergence des Cadres Républicains (CCR), il dit avoir le profil idéal pour représenter l’alliance pour la République (Apr) aux élections locales de 2022 au niveau de sa commune.



«Je suis candidat pour apporter les changements nécessaires dans la conduite des affaires de notre commune », déclare l’inspecteur de l’Éducation et coordonnateur national adjoint du Projet d’Amélioration de l’Education de Base en Casamance (PAEBCA).



Conscient que la commune est un démembrement de l’Etat et que le maire doit comprendre parfaitement la synergie qui existe entre les actions du pouvoir central et celles relevant du conseil municipal, Ibrahima Diagne s’engage à inscrire ses actions dans le cadre global défini par l’Etat tout en mettant en œuvre des actions locales pour le développement de la commune.



Pour ce faire, il compte utiliser une approche participative avec les femmes et les hommes mais surtout les jeunes de la commune sans exclusivité.



« Les compétences seront mobilisées vers un seul objectif: améliorer les conditions de vie et d’existence de la population afin de développer la commune. Et en ma qualité de responsable de l’Alliance pour la République (APR) et cadre du système éducatif, je crois et je suis même convaincu de pouvoir porter ce projet et ces changements pour consolider les nombreux acquis enregistrés avec son Excellence Monsieur Macky Sall et maintenir l’espoir avec les actions à venir ou en cours prévues dans le programme 535 », rassure-t-il

