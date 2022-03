Mairie de Guédiawaye : Ahmed Aïdara, également trahi par des conseillers de Yewwi "On n’est jamais trahi que par les siens”. Ahmed Aïdara doit bien méditer sur cette assertion. En effet, la coalition Yewwi Askan Wi n’a pas seulement été combattue par les conseillers de Wallu Sénégal et Gueum Sa Bopp lors du vote du Bureau municipal de la Ville de Guédiawaye. "Actunet"

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Mars 2022 à 09:28 | | 0 commentaire(s)|

Selon le quotidien "Source A", Ahmed Aïdara et Cie se sont rendu compte que, dans leurs rangs, des conseillers (de Yewwi) les ont trahis pour voter en faveur des candidats de Benno Bokk Yakaar (BBY).



D’après ce journal, Ahmed Aïdara et ses camarades devaient, au moins, avoir 42 voix, mais ils en avaient parfois 40. Mais, la coalition Yewwi Askan Wi refuse d’évoquer le sujet, au risque de voir l’unité de sa coalition voler en éclats.



Yewwi Askan Wi était certaine d’engranger les trois voix de Wallu Sénégal plus celles de Bunt/Bi du Pr. Bamba Kane, qui ne leur a pas remis ses procurations.



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook