Mairie de Guédiawaye : « La passation de service d’Ahmed Aïdara n’est pas valable », renseigne un expert en décentralisation Le nouveau maire de la Ville de Guédiawaye a organisé, ce vendredi, une passation de service sans la présence du maire sortant, Aliou Sall. Mais, selon Adama Guèye, consultant en Décentralisation, cette passation de service est nulle et non avenue.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Février 2022 à 15:49 | | 0 commentaire(s)|

C’est toujours l’imbroglio au niveau de la ville de Guédiawaye. L’installation du bureau municipal qui devait suivre celle du nouveau maire élu, Ahmed Aïdara, est toujours bloquée. Après la suspension de la séance du jeudi, M. Aïdara avait convoqué ses partisans conseillers et le Secrétaire municipal pour une passation de service avec son prédécesseur, Aliou Sall. Mais ce dernier ne s’est pas pointé.



Ce qui n’a pas empêché le nouveau maire de déclarer qu’il va commencer son travail, lundi prochain. « J’appelle tout le monde au travail. Rien ne sera plus comme avant », a-t-il déclaré, avant de promettre ‘’ une étude minutieuse des documents ’’ légués par le maire sortant.



Interrogé sur cette situation, l’expert en décentralisation, Adama Guèye, considère cette passation de service comme nulle et non avenue. Pour lui, une passation de service, au niveau d’une municipalité, ne peut pas se faire sans la présence du percepteur et de l’autorité administrative.



« Cette passation de service n’est pas valable. Le Conseil municipal n’est pas encore installé. Il y a l’élection des membres du bureau municipal qui n’est pas encore terminé. C’est le maire élu au suffrage universel direct qui a été installé. Il faudrait que le bureau municipal et l’ensemble du conseil le soient également. C’est à partir de ce moment qu’il peut y avoir une passation de service », a expliqué l’expert. Qui poursuit : « Le maire élu ne peut pas faire de passation de service sans le représentant de l’Etat. La passation de service se fait en présence du Percepteur municipal et du Préfet qui représente l’Etat. Il faudrait que les gens sachent que la mairie n’est pas une entité indépendante. Elle est un démembrement de l’Etat. Et le maire a un dédoublement fonctionnel. Il est le président du Conseil municipal, mais également, l’administrateur de la commune. Donc, il est soumis au pouvoir hiérarchique ».



Pour éviter de pareils blocages dans le futur, au niveau des municipalités, M. Guèye appelle à un changement des textes. Selon lui, les adjoints du maire devraient être élus au même titre que lui, parce qu’ils sont censés le remplacer, en cas d’empêchement.





Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook