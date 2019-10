Mairie de Nguéniène: Magueye Ndao hérite du fauteuil de Tanor La commune de Nguegnène a un nouveau maire. Un peu plus de trois mois après le rappel à Dieu d'Ousmane Tanor Dieng, les conseillers ont élu son successeur. Il s'agit du socialiste Magueye Ndao qui a obtenu 31 voix, contre 23 pour Étienne Sarr et 1 voix pour Jean Baptiste Ndiaye.

Le vote s'est déroulé sans contestation, renseigne une source de Seneweb.

