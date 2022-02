Mairie de Niaming, le vote prolongé jusqu'à 23h : Le candidat de Gueum Sa Bopp accuse l'adjoint du sous-préfet et saisit la justice

Médina Yoro Foula dans la commune de Niaming, les conséquences des élections locales du 23 janvier dernier, se prolongent entre l'adjoint du sous préfet et le candidat de la grande coalition Gueum Sa Bopp Oustaze Babacar Boye.



Pour ce dernier, l'adjoint de l'autorité préfectorale de la commune de Niaming est venu manipuler la commission électorale pour qu'il prolonge le vote jusqu'à 23h.



" À deux reprises, entre 20h et 21h, je l'ai averti mais l'adjoint du sous-préfet m'a fait savoir que le vote va continuer. Il a ainsi ordonné aux présidents des bureaux de vote de poursuivre le vote. Et il l'a dit sans fondement, car on n'a jamais vu une chose pareille au Sénégal. Ainsi, nous avons ainsi déposé une plainte contre lui et exigeons que justice se fasse ", a-t-il fait savoir le candidat de la grande coalition Gueum Sa Bopp, Oustaz Babacar Boye.



Ce dernier poursuit en ces termes : " l'adjoint du sous préfet est réputé faire souvent des abus de pouvoir. Encore, il a dépassé les limites en refusant de procéder à la fermeture des bureaux de vote à 18h, en les prolongeant jusqu'à 23h. Donc, nous pensons que c'est du sabotage du scrutin ou une volonté manifeste pour détourner notre victoire. Ce que nous dénonçons vigoureusement. Et maintenant, nous userons des voies et moyens nécessaires pour corriger cette injustice. Un huissier a été engagé et des avocats ont déposé une plainte au niveau du département ", renseigne-t-il.











