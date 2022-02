Mairie de Pikine : feu vert et rétropédale de Bougane à Daour Niang Ndiaye Élu deuxième adjoint au maire de Pikine suite à son alliance avec Benno Bokk Yaakaar, Daour Niang Ndiaye est monté au créneau hier pour charger ses pourfendeurs et les responsables de «Gueum sa Bopp» qui l’accusent d’avoir trahi l’opposition lors de l’élection du bureau municipal.

M. Ndiaye fustige leurs propos qu’il juge diffamatoires etirrespectueux. Pour justifier son acte, Daour Niang Ndiaye déclare : «Bougane Guèye Dany est bel et bien au courant de mes discussions avec Benno Bokk Yaakaar. Et c’est luimême qui avait dit de négocier pour avoir 05 adjoints au maire et présider 04 commissions».



Après les négociations avec l’édile de Pikine, il a rendu compte au leader de Gueum sa bopp. «Je lui ai rendu compte pour lui dire que j’ai eu 04 adjoints au maire ainsi que le nombre de commissions».



Mais à sa grande surprise, ajoute-t-il, «Gueum sa Bopp» a voulu que je me rétracte après avoir donné ma parole à Abdoulaye Thimbo, pour des raisons inavouées et injustifiées. J’ai dit niet, car la parole donnée est sacrée. Donc, ceux qui tentent de jeter le discrédit sur moi racontent des contrevérités»

