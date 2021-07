Mairie de Saint-Louis: Très catégorique, l’ancien ministre Mary Teuw Niane sera candidat par A ou par B… La bataille de Saint-Louis aura à coup sûr lieu entre Mansour Faye et Mary Teuw Niane. Celui-ci a indiqué hier, dans l’émission "Jury du dimanche" (Jdd), qu’il sera candidat quel que soit alpha.

Il prévoit ainsi d’utiliser toutes les dispositions que lui permettent la loi et le code électoral, pour se présenter. Parce que, dit-il, à Saint-Louis, l’APR, c’est le parti de Mansour Faye. Ce qui fait que même si le parti décide autrement, il partira sous sa propre bannière.



Pour rester avec toujours avec l’ancien ministre de l’Enseignement Supérieur, il s’est également prononcé sur la gestion de la crise sanitaire. Face à la chaîne de contamination inquiétante de la Covid-19, il a appelé à prendre toutes les dispositions pour arrêter la propagation.



Seulement, il dit dans la foulée, avoir constaté que les autorités testent très peu de personnes. Malgré la situation, Mary Teuw Niane pense qu’il ne faudrait pas revenir au confinement et au couvre-feu. Aujourd’hui, souligne-t-il, la population est à bout et les gens ont des besoins économiques à satisfaire.



L’ancien ministre pense qu’il y a véritablement une certaine pauvreté qui s’est installée et que la classe moyenne commence à perdre son pouvoir d’achat.













L'As

