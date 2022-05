Mairie de Thiès : les détails d’une bamboula et d'un carnage financiers En conférence de presse hier, le maire Babacar Diop a fait l’état des lieux de la gouvernance municipale de la Ville de Thiès. Un carnage financier avec des centaines de millions voire des milliards FCfa perdus par la mairie.



Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Mai 2022 à 11:28 | | 2 commentaire(s)|

Le maire Babacar Diop a commandité un audit de la Ville de Thiès. L’édile a fait face à la presse pour en divulguer les résultats. Le personnel de la Ville de Thiès est passé de 58 employés permanents en 2019 à 78 en 2020, avec une masse salariale qui tourne autour de 117 millions FCfa en 2019 à 187 millions FCfa avant fin 2020. Entre 2020 et 2021, le nombre d’employés est passé à 78.



Au 31 décembre 2021, il y a eu 116 employés permanents avec une masse salariale de 187 millions à 230 millions FCfa. Les CDI ont été doublés en deux ans. Alors que pas moins de 20 personnes se tapent tout le boulot, c’est-à-dire que les agents sont payés à ne rien faire. Ainsi, le maire a-t-il décidé de ne renouveler aucun contrat pour permettre à la mairie de « souffler. »



Quid de la gestion financière ? A propos des recettes, sur les 3 milliards 33 millions 499 mille 561 FCfa prévus en 2021, Thiès n’a recouvré que 990 millions 739 mille 643 FCfa, soit un taux de recouvrement de 32%, pour un manque à encaisser de plus 2 milliards FCfa.



A propos du fonds Pacasen, la Ville risque de perdre 250 millions FCfa l’année prochaine, parce que l’équipe sortante n’avait pas voté le budget.



La dette de la mairie est évaluée à 783 millions 642 mille 914 FCfa pour un budget de 1,8 milliard Fcfa pour la Ville de Thiès.



70 millions FCfa de carburant en 10 mois



Il y a également une gestion gabégique du carburant. Pour la ligne de carburant, 70 millions FCfa ont été dépensés en 10 mois, alors qu’il n’y a que 3 véhicules à la mairie.



Dans la foulée, le maire révèle qu’il a renoncé à l’achat de son véhicule de fonction pour 40 millions FCfa. « Mon travail ne dépend pas d’une belle voiture. Et, avec les difficultés que nous vivons, j’ai honte de m’acheter un véhicule de fonction de 40 millions FCfa. »



Sonatel et Cbao paie 500 FCfa/mois à la mairie pour un espace loué de 1000m2



La Ville a loué à la Sonatel un espace de 1000 m2, pour 6000 FCfa le m2 soit 500 FCfa par mois. Soit 6 millions FCfa par an. Alors que la Sonatel devait payer à la Mairie 40.000 FCfa par mois, soit 40 millions FCfa par an. Ce contrat sera renégocié.



Il en est de même de la Cbao qui occupe un site de 800 m2 au prix de 6000 FCfa le m2 par an, soit 500 FCfa le m2 par mois Ce qui fait que la Cbao paie à la mairie de Thiès 4, 8 millions FCfa par an, alors qu’elle devait payer au minimum 32 millions par an. Ce contrat sera renégocié, assure le maire Babacar Diop. EMG Automobiles qui occupe depuis 2014, un site de 1435 m2 n’a jamais payé 1 FCfa, alors qu’elle devait verser à la mairie 8 millions 610 mille FCfa par an. Il doit 68 millions FCfa à la Ville de Thiès.



Le maire est revenu sur l’affaire Mickey Land Mckelen pour laquelle il a résilié, par un arrêté en date du 3 mars 2022, le bail de la société installée au niveau de la Promenade des Thiéssois. L’édile de la capitale du rail qualifie de « scandale écologique » Mickey Land qui se trouve au cœur du jardin vert. Dr. Babacar Diop motive sa décision pour « manquements graves aux règles d’hygiène, de l’environnement et de sécurité des populations ».



« Nous remettrons le jardin public quel que soit le prix », a-t-il juré, renseigne "Rewmi".

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook