Mairie de Touba: un budget de plus de 6 milliards F CFA voté sans débat Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Décembre 2023 à 13:00 | | 0 commentaire(s)|

Le conseil municipal de Touba a adopté mercredi dernier le projet de budget de l'exercice 2024. Il a été voté sans débat et a été arrêté à la somme de 6 milliards 951 millions de FCFA. Certains conseillers ont été privés de parole par la majorité qui a opté de passer directement au vote. Le maire Abdou Lahat Ka a décliné ses axes prioritaires pour l’exercice 2024 à savoir l’éducation et la santé.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Mairie-de-Touba-un-budget-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager