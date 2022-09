Mairie de Ziguinchor: Ousmane Sonko envoie au chômage 145 personnes

145 prestataires de la mairie de Ziguinchor ont reçu leurs notifications de fin de contrat.



La note de service fait état de la décision qui va prendre effet le 1er octobre 2021 et arrivera à terme le 1er octobre 2022.



Un coup dur pour ces 145 pères de familles qui ne savent plus à quel saint se vouer. Et, ils disent craindre pour leurs emplois et pour l’avenir de leurs familles.