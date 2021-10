Mairie de Ziguinchor : Pr Mamadou Lamine Diombéra de BBY investi

C'est Sara Guissé responsable de la communication de Mamadou Lamine Diombéra, qui a annoncé la candidature de son mentor dans un communiqué envoyé à exclusif.net.





"Nous militants de la coalition Benno Bokk Yakaar et sympathisants résidant dans la commune de Ziguinchor, Considérant le travail inlassable qu'abat le Pr Diombéra pour l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune de Ziguinchor pour répondre à une nouvelle démarche en vue d'une véritable mutation, Considérant que le Pr Diombéra vie et partage les difficultés quotidiennes des populations auxquelles il apporte un soutien considérable pendant les moments de bonheur comme de malheur, Considérant que sa préoccupation pour l'investissement, dans l'éducation et la formation afin de répondre au problème de l'emploi des jeunes dans ce contexte de pandémie lié à la COVID 19 ,demeure une priorité, Considérant sa représentativité dans les 36 quartiers de Ziguinchor et sa proximité avec la jeunesse maillon essentiel pour l'adhésion de toute la communauté Ziguinchoroise conformément au slogan :"LA FORCE DE L'ACTION POUR LE CHANGEMENT"





Considérant en outre les qualités humaines du Pr Mamadou Lamine Diombéra faisant de lui le candidat du consensus afin de réussir le pari de l'unité seule gaz de victoire aux élections locales prochaines, Eu enfin égard au caractère local de celles-ci, Avons décidé de choisir d'investir solennellement le Professeur Diombéra candidat à la mairie de Ziguinchor pour offrir à notre belle ville l'opportunité de parachever l'émergence amorcée par le Présent de la République Macky Sall.





Souhaitant avoir le soutien de tous les partis et mouvements membres, invitons ces derniers au respect strict du choix des Ziguinchorois pour le triomphe de notre coalition aussi bien à l'échelle Communale que départementale. Ensemble pour relever les défis présents et futurs."





