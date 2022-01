Mairie de la Capitale du rail: Yankhoba Diattara ou l’invalidation du “Mbouro ak Soow’’ Le ministre de l'Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, a vu ses rêves de revenir au poste de premier magistrat de la ville de Thiès, s'évaporer le temps d’un long dimanche électoral (23 janvier 2022).

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Janvier 2022 à 09:35

En effet, le spectre du vote-sanction contre la nouvelle alliance “Mbouro ak Soow’’ a scellé le sort de l’ancien premier adjoint de la mairie de Thiès (2009-2014) face au Dr. Babacar Diop, leader de FDS/Les guelwaars et candidat de Yaw pour la ville de Thiès.



Yankhoba Diattara, qui a rejoint l’attelage gouvernemental en novembre 2020, voit aussi s’obscurcir son avenir dans le gouvernement de Macky Sall. Les réticences d’une partie de l'électorat “apériste’’, la conjoncture économique et la pandémie, ont aussi accentué ce sentiment d'échec de la liste de BBY conduite par Yankhoba Diattara. Les Thiessois, dans leur grande majorité, ont décidé d’invalider la sainte alliance Rewmi-APR.



Cette défaite risque, par ailleurs, de pousser Macky Sall à mettre fin à l'expérience de la majorité élargie (UCS, Rewmi, PLD/Suxali Sénégal...), pour enfin, se concentrer sur un noyau dur constitué de l’APR et de ses alliés traditionnels.



Pour beaucoup d’observateurs, un probable départ de Yankhoba Diattara signifierait aussi la fin de l’idylle entre Macky Sall et Idrissa Seck, qui n’aura duré que le temps des cerises.













Enquête

