Mairie de la Médina, Seydou Guèye « décrète » : « Le temps de Bamba Fall est fini… » Seydou Gueye ne cache pas ses ambitions pour la mairie de Médina. Le porte-parole de l’Alliance pour la République (Apr), par ailleurs Coordonnateur de la Communication du Palais de la République veut déboulonner le maire sortant, Bamba Fall, candidat à sa propre succession. Invité à l’émission le Jury du Dimanche (JDD), M. Gueye renseigne que les populations de Médina ont déjà donné le message. Elles veulent le départ de Bamba Fall. « Pour les populations de la Médina, le temps de Bamba Fall est fini. Elles ont fait la bonne lecture. Depuis 2014, il est à la tête de la mairie. Avant, de 2009 à 2014, il était conseiller municipal », a-t-il indiqué. (Emedia)

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Octobre 2021 à 16:26 | | 0 commentaire(s)|

Dans une récente sortie, Bamba Fall avait promis de rendre public son bilan. Mais Seydou Gueye dit ne rien attendre de ce bilan. « On n’a pas besoin de l’attendre. Son bilan, c’est le vécu quotidien des populations. Elles se sont édifiées. Les populations de Médina ont fait leur religion sur ses propres capacités à nous faire franchir un palier. Aujourd’hui, il y a plein de problèmes dans notre commune. Le Benno a l’ambition de venir apporter des éléments de réponse qui nous ferons progresser ».



À la Médina, il faut dire que quatre candidatures à la candidature de Benno se sont signalées. Il s’agit de la candidature d’Apr portée par Seydou Gueye, celle d’un membre de la coalition de Modou Diagne Fada, il y a une candidature féminine et celle du directeur de la CDC (Caisse de dépôt et de consignation), Cheikh Tidiane Ba qui a un mouvement citoyen qui est dans la coalition Benno. Mais, a indiqué Seydou Gueye, l’heure est à la recherche de consensus pour permettre à la coalition présidentielle de gagner cette commune.



« Jusqu’à l’heure où je vous parle, aucune décision n’a été prise. Aucun choix n’a été entériné. J’ai une grande responsabilité à la Médina. Je suis le coordonnateur de Benno depuis 2012. Si aujourd’hui, vous constater qu’au niveau de la Médina, il n’y a pas de désordre, cela est lié à la qualité des hommes qui composent Benno et leur engagement. Nous sommes quatre candidats. Tous les quatre ont été auditionnés. Il faut se féliciter de cette diversité de nos candidatures. Nous allons finaliser le processus entamé du choix de notre candidat. De par mes responsabilités de coordonnateur de Benno, je serai le garant du consensus », a déclaré Seydou Gueye.



emedia

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos