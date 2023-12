Mairie de la Médina: Un agent municipal risque trois mois de prison, pour confection d’un faux document

Accusé d’avoir confectionné un faux document, M. M. Diène, chef du département à la Mairie de la Médina, risque trois mois ferme de prison.



L’agent municipal est indexé par l’éleveur F. Koïta. Ce dernier, muni d’un faux certificat de naissance établi pour son frère établi en France et qui voulait se faire naturaliser dans son pays d’accueil, a tenté de se faire délivrer un certificat d’accouchement.



Mais, « constatant que la signature et le cachet étaient faux, la maîtresse sage-femme a alors saisi la police », rapporte "Le Soleil", repris par "Seneweb".



Le journal signale que Koïta a balancé Diène face aux enquêteurs, affirmant que c’est ce dernier qui lui a confectionné le faux document, moyennant 35 000 FCfa.



Devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, l’agent municipal a réfuté l’accusation, faisant état « d’un complot ourdi » contre sa personne par ses collègues.



Dans son réquisitoire, le maître des poursuites a requis six mois, dont trois ferme contre les prévenus et à payer une amende de 200 000 FCfa, chacun.







Délibéré, le 4 janvier.