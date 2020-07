"Maison de la Presse Babacar Touré": Serigne Modou Bousso Dieng interpelle Macky sall: "Pourquoi pas Sidy Lamine Niasse, qui a fait autant..."

Le Président Macky Sall a présenté ses condoléances et celles de la Nation à la famille de Feu Babacar Touré. A l'occasion, le Chef de l'Etat a annoncé son intention de donner le nom de Babacar Touré à la Maison de la Presse. La Confédération internationale des familles religieuses (CIFAR) trouve que c'est une bonne chose mais le président devrait le faire pour Sidy Lamine Niasse, qui a été emprisonné à plusieurs reprises en défendant la liberté de la presse.



"Je remercie le président de la république pour l'honneur rendu à Babacar Touré. Cela fait plus d'un an que Sidy Lamine Niasse nous a quittés mais aucun édifice ne porte son nom. Si on parle de liberté de presse au Sénégal, c'est grâce à Sidy Lamine Niass aussi. Pour preuve, il a fait plus de trois fois la prison. Nous attendons que ce vaillant homme soit honoré au même titre que les autres", a t-il dit.

