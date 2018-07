Maître Massokhna Kane : « Que les commerçants sénégalais nous proposent mieux que Auchan »

Le président de SOS Consommateurs Me Massokhna Kane qui était l’invité de Mamadou Ibra Kane dans l’émission Grand Jury de ce dimanche 09 juillet, invite les commerçants sénégalais à nous proposer mieux que ce que Auchan nous offre.



De son avis, tant que les Sénégalais n’ont pas satisfaction auprès des commerçants sénégalais, ils continueront à aller vers Aucha pour faire leurs achats. » Que les commerçants nous propose mieux que Auchan, sinon on ira toujours vers Auchan », a-t-il lancé sur le plateau de la Rfm.



Par ailleurs, concernant le problème du saucisson vendu sous le nom de Nafi, commercialisé par Auchan et qui aurait des corps étrangers selon une vidéo diffusée sur la toile, Me Massokhna Kane atteste qu’il n’en est rien. A l’en croire, des études et enquêtes ont été faites et a rien n'a été découvert. Par conséquent, dit-il, "laissons Auchan continuer à vendre ce produit".











​XALIMANEWS