Maitre coranique accusé d’avoir enchainé ses talibés :Ibrahima Dieng condamné à 2 ans de prison Il était accusé d’avoir enchainé ses talibés. Le verdict est tombé hier, le maitre coranique Ibrahima Dieng condamné à 2 ans dont 15 jours de prison ferme, la rue s’enflamme à Diourbel.

Vendredi 22 Janvier 2021

Malgré la forte pression, le tribunal de grande instance de Diourbel a condamné oustaz Ibrahima Dieng à 02 ans dont 15 jours de prison ferme. Le prévenu a été jugé hier matin. Oustaz Dieng va donc rester encore plus d’une semaine à la prison centrale de Diourbel.



Les maîtres et élèves coraniques ne décolèrent pas depuis l’annonce du verdict. Ils ont brûlé des pneus dans les artères de la commune. Mais les éléments du commissariat central, renforcés par un détachement du GMI, contrôlent la situation.



A noter que le maître coranique a été mis aux arrêts par la gendarmerie, vendredi dernier, pour avoir enchaîné des talibés dans son daara (école coranique), rappelle Junior Diop de Seneweb Diourbel.

SenecafeACtu

