Majorité de BBY à l’Assemblée : Les leaders de la coalition Les Républicains “Doomi Rewmi” confirment Mimi Touré La conférence des leaders de la coalition Les Républicains, “Doomi Rewmi” indique que “Benno Bokk Yaakaar” dispose d’une majorité à l’Assemblée nationale à l’issue du scrutin du 31 juillet 2022. Elle précise que les électeurs faisaient face à face deux programmes. L’une des coalitions a choisi l’option de construire et l’autre, celle de “déconstruire”. Les Sénégalais avaient à faire leur choix.

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Août 2022 à 21:01

La conférence des leaders de la coalition Les Républicains “Doomi Rewmi” révèle que BBY a obtenu 57 députés sur les listes départementales, correspondant à 54% des circonscriptions électorales au vu des remontées des Pv par ses mandataires. Contrairement à ce que disent Yewwi et Wallu, retient-on, les chiffres relevés de ces Pv montrent clairement que BBY est majoritaire.



Ainsi, la Coalition Les Républicains, “Doomi Rewmi” rappelle qu’il faut partir du quotient national qui est calculé en fonction du nombre de suffrages valablement exprimés, divisé par 53 sur la liste nationale. Et, les deux coalitions Yewwi et Wallu, étant deux entités distinctes, disposent globalement d’un nombre de députés non cumulables. Ce qui relève d’un faux, puisque la loi ne reconnaît pas l’inter-coalition. “Nous n’avons voulu communiqué sur les chiffres par respect vis à vis de la commission nationale de recensement des votes”, lit-on.



Mais, la Coalition “Doomi Rewmi” se félicite de la maturité du peuple sénégalais qui a opté d’exprimer son opinion à travers les urnes et non à travers la rue ou la violence. Elle remercie l’Etat du Sénégal, à travers son Ministère de l’Intérieur, pour le professionnalisme avec lequel ces élections ont été organisées.



“Aucune contestation dans l’organisation n’a été relevée ni par la Cena ni par la société civile qui supervisent ni même par les acteurs politiques. Nous félicitons la tête de liste, Aminata Touré et ses équipes pour l’excellente campagne menée sur l’étendue du territoire national”, témoigne la coalition, “Doomi Rewmi”. Et, ladite coalition considère que Yewwi Askan Wi a engagé un discours de défaite. Le discours du maire de Dakar reste le reflet de la faiblesse de l’opposition qui pensait être majoritaire.



D’après le coordonnateur de la conférence des leaders de la Coalition “Doomi Rewmi”, Habib Ndao, avec cette nouvelle configuration de l’Assemblée, la démocratie sénégalaise n’a plus rien à envier aux démocraties avancées.





