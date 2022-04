Makhtar Sarr And Samm Djikko Yi : "Cheikh Oumar Diagne s'était préparé à la détention, ses filles..." Rédigé par leral.net le Mardi 12 Avril 2022 à 22:34 | | 0 commentaire(s)| Makhtar Sarr, le vice-coordonnateur de And Samm Djiko, a affirmé lors de leur conférence de presse, qu'ils ont commis deux avocats pour Cheikh Oumar Diagne. Mieux, il poursuit : "il avait préparé sa détention et avait même averti ses filles qu'il pourrait être emprisonné, ce qui lui donnerait le temps de continuer à écrire", fait-il savoir.



