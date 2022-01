Mal-vivre au Sénégal: Ousmane Sonko, le leader du Yewwi Askan Wi, fait le procès de Macky Sall à Sédhiou

Les événements du 5 mars dernier ont déjoué un complot de Macky Sall. Ce fut alors un projet de souveraineté et de libération du peuple du Sénégal. 14 personnes avaient trouvé la mort dans les farces de Macky Sall. Populations de Sédhiou, êtes-vous pour la victoire de Macky Sall ? Décidément non et non, comme on le constate dans cette immense foule. Ils ont opté pour une stratégie qui consiste à des jeux d’alliance en se victimisant pour gagner votre sympathie ; il faut les récuser tous et les balayer le 23 janvier 2022

je vous invite à aller massivement retirer votre carte d’électeur, qui est sans doute la première arme et de dégager Macky Sall et ses camarades de parti

les projets du genre Promovilles et Pacasen ne sont pas des réalisations du maire de Sédhiou.

Et ces routes en pavé, c’est même manquer de respect aux populations de Sédhiou, l’Etat doit faire du bitume et la mairie, le pavage. Allez demander au maire de faire le bilan de sa gestion à la tête de la municipalité de Sédhiou

Pendant combien d’années, Sédhiou ne peut même pas avoir son stade municipal

Ne négligez rien au hasard, car ces élections territoriales sont une forme de premier tour, tant elles sont déterminantes pour la suite du processus.

Ces élections, c’est un duel entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Ensemble, on va le dégager d’ici