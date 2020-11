Maladie mystérieuse », 210 malades libérés Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Novembre 2020 à 14:36 | | 0 commentaire(s)|

Une tendance baissière est en train d’être notée concernant cette maladie mystérieuse qui secoue le Sénégal depuis trois jours maintenant. Selon la Rfm, plus de deux cents individus qui étaient atteints ont regagné leurs foyers respectifs. Il faut signaler que la pathologie en question n’est toujours pas définie, le mystère persiste. Quant aux soins des […] Une tendance baissière est en train d’être notée concernant cette maladie mystérieuse qui secoue le Sénégal depuis trois jours maintenant. Selon la Rfm, plus de deux cents individus qui étaient atteints ont regagné leurs foyers respectifs. Il faut signaler que la pathologie en question n’est toujours pas définie, le mystère persiste. Quant aux soins des patients, ils sont entièrement pris en charge par le ministre de la Santé et de l’action sociale.



Source : Source : https://letemoin.sn/maladie-mysterieuse-210-malade...

