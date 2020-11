Maladie mystérieuse: Abdou Karim Sall soupçonne qu'elle soit d’origine algale

Les autorités n’ont toujours percé le mystère de la maladie constatée récemment chez les pêcheurs. Tout ce qu’elles peuvent dire actuellement, c’est que la maladie n’est pas contagieuse et les causes ne se trouvent pas dans l’eau encore moins chez les poissons.



Selon le ministre de l’Environnement et du Développement durable, qui a participé ce matin à la première édition du «Gouvernement face à la presse», des prélèvements ont été effectués sur l’eau, les poissons et les algues mais aucune infection chimique ou toxique n’a été enregistrée sur les poissons ou l’eau de la mer.



Cependant, précise-t-il, « les analyses se poursuivent et aucune piste ne sera écartée. Nous poursuivons les analyses sur les algues car l’apparition de cette maladie a coïncidé avec l’apparition massive des algues. Il y a des soupçons sur le fait que la maladie pourrait être d’origine algale ». En outre, les études sur les filets et le carburant utilisé par les pêcheurs aussi, sont en cours.

