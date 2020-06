Malaw Sow député (Apr): " les gouverneurs et les préfets ne devraient pas diriger la distribution de l'aide alimentaire dans les collectivités territoriales..." Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juin 2020 à 16:23 | | 0 commentaire(s)| Toujours fidèle à ses principes, l'honorable député Malaw Sow a fait le tour de l'actualité nationale. De l'Assemblée nationale au bradage du foncier en passant par le programme de résilience sociale, le compagnon de première heure du Président Macky Sall n'a pas mâché ses vérités. "Je dis toujours ce que je pense même si ça doit me poser des ennuis", a t-il martelé .

Assemblée nationale



La récente sortie de la député Aïda Mbodj faisant état de sa question d'actualité, a créé beaucoup de bruit, surtout du côté du parti au pouvoir. Une actualité que son collègue Malaw Sow trouve " mal partie, pour avoir un issue heureuse car la députée de Bambey connaissant bien les règles de l'Assemblée nationale, ne devrait pas mettre sur la place publique, une lettre dont le Président de l'Assemblée nationale ignore l'existence ", dira- t-il . Il fait égalementsavoir à qui veut l'entendre, qu'il ne soutiendra jamais une procédure pour enquêter devant les parlementaires un ministre concernant la gestion de la Covid-19.



Bradage foncier



Le septuagénaire a tout simplement balayé les accusations contre le Président Macky Sall. Mieux, il trouve même impertinent que les terres ne soient pas données aux citoyens qui font la demande. L'essentiel pour lui, est que les règles de procédure administratives soient respectés. A cet effet, Il trouve très anormal qu'un journaliste puisse se lever d'un bon jour et accuser au nom de la liberté d'expression, tout un régime sans pour autant apporter la moindre preuve de ses allégations.



Aide alimentaire



Le Président du Conseil départemental de Nioro apprécie le geste du Président de venir en aide à la population. Cependant, il a fustigé l'organisation dans la distribution qui est confié aux gouverneurs, préfets et sous-préfets dans les collectivités territoriales.



En effet, Monsieur Sow se dit très surpris qu'on veille mettre à l'écart ceux qui ont été légitiment choisis par la population et qui ont toujours apporté leur soutien et par conséquent, plus proches de la population, sous prétexte d'éviter la politisation de la distribution. L'honorable de marteler qu'il a préféré bouder les commissions mises en place pour se concentrer sur l'aide alimentaire donné par son Conseil, à Nioro.



Frustration à l'Apr



Malgré son degré d'engagement, le cofondateur de l'Apr dans le Nioro n'a pas hésité à rappeler au Président Macky Sall qu'il est inadmissible qu'il soit relevé au second plan au profit des transhumants. Il affirme ainsi être écarté comme la plupart des militants de première heure, pour servir de nouveaux entrants qui ne croient en rien de la vision du Président Macky Sall. Il termine par appeler le Président à se souvenir des moments difficiles qu'ils ont vécu ensemble, pour lui permettre d'accéder au pouvoir. Toutefois, il dira d'être toujours aux côtés du Chef de l'État malgré tout le peine qu'il endure au sein de la mouvance présidentielle.

