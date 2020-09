Mali : 10 soldats tués dans une embuscade à Nara

L’information qui nous est parvenue indique que l’attaque a eu lieu près de la localité de Nara, à environ 500 kilomètres au nord de la capitale Bamako. Plusieurs soldats dont un officier ont perdu la vie dans cette attaque.



Selon les informations reçues des autorités administratives du pays, les terroristes ont pausé des bombes sur le trajet des militaires. Selon un civil ayant requis le couvert de l’anonymat, les terroristes ont posé cet acte jeudi alors qu’ils étaient en partance pour la ville de Guiré.



Faisant le bilan cette attaque, le ministre de la sécurité a fait savoir que 10 soldats ont perdu la vie et véhicules ont été emportés et de nombreux dégâts ont été enregistrés.



Notons que depuis l’accession au pouvoir de la junte militaire, les terroristes ont attaqué à trois reprises les soldats et les populations maliennes.

Afrikmag