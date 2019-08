Mali : 5 Sénégalais arrêtés lors d’un cambriolage Cinq malfaiteurs, de nationalité sénégalaise, ont été arrêtés au Mali à la suite d’un cambriolage. Ils s’étaient attaqués à une boutique de vente de basin, située au marché de Djélibougou. Ils étaient armés de pistolets automatiques, selon les résultats de l’enquête.

Dans la nuit du vendredi au samedi 3 août, aux environs de 5 heures, le Commissariat de Police du 12e Arrondissement a été avisé du cambriolage de la boutique Golfa bazin, située au marché de Djélibougou, par des individus apparemment armés de pistolets automatiques (PA).



Une prompte réaction des éléments de la Brigade de Recherches de ce commissariat a permis de mettre la main sur Mor Diop et Mohamed Haïdara, tous deux âgés de 32 ans, agents commerciaux et domiciliés à Sotuba ACI. Un arrache-clou a été trouvé en leur possession.



Interrogés sommairement, ils dénoncent leurs acolytes qui avaient réussi à s’échapper. Les investigations menées ont permis de retrouver les fugitifs Cheikh Sylla, 27 ans, Djibril Ndiaye, 28 ans et Bassirou Cissé, 27 ans.



Interrogés, ils reconnaissent les faits et révèlent être les auteurs d’un autre cambriolage perpétré dans une boutique de vente de bazin, appartenant également à Oumar Golfa. Cambriolage commis dans la nuit du lundi 29 juillet 2019 à Moribabougou. Là, la bande a troué le mur d’une partie de la boutique, pour s’y introduire et emporter plus d’une vingtaine de pièces de bazin, d'une valeur d’environ 10 millions F CFA.



La perquisition opérée dans l’appartement des mis en cause à Sotuba ACI, a permis aux enquêteurs de retrouver plusieurs pièces de bazins appartenant au sieur Oumar Golfa.



Source Igfm

