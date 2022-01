Mali/Alioune Tine: « Macky Sall est très bien placé pour faciliter le dialogue » Le fondateur du think thank Africa Jom center, Alioune Tine a estimé ce mardi, à Kaolack que le président sénégalais, Macky Sall, ’’est très bien placé’’ pour ’’faciliter le dialogue’’ entre le Mali d’une part et la CEDEAO et l’Union africaine d’autre part.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Janvier 2022 à 20:51 | | 0 commentaire(s)|

’’Ces sanctions semblent être une réponse du berger à la bergère. Il faut engager les négociations diplomatiques. Et, pour ce faire, notre chef de l’Etat, Macky Sall, est très bien placé en tant que voisin et président de l’Union africaine pour faciliter le dialogue diplomatique entre la CEDEAO et l’Union africaine’’, a déclaré Alioune Tine.



’’Les mesures prises contre le Mali par la CEDEAO sont extrêmement dures. Ces mesures vont étouffer le Mali. Nous disons aux Maliens de faire un pas parce que nous sommes jusqu’ici dans des logiques de surenchères’’, a appelé M. Tine en marge d’un atelier sur les nouveaux défis de la démocratie locale.



Pour lui, ’’cette crise n’est pas seulement une crise malienne’’. ’’Elle est régionale, a fait comprendre le fondateur de Africa Jom center. Il faut qu’on aille vers des négociations. Nous avons besoin d’une Afrique unie et un CEDEAO solidaire’’.



Pour amener la junte à un retour rapide à l’ordre constitutionnel, la CEDEAO a adopté, dimanche, des sanctions sévères contre le Mali.



D’après Aps, l’organisation régionale a suspendu, avec effet immédiat, toutes les transactions commerciales et financières des Etats membres avec le Mali, hors produits de grande consommation et de première nécessité. Les avoirs du Mali à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) ont été également gelés.



La CEDEAO a décidé par ailleurs le retrait des ambassadeurs de tous les pays membres au Mali et la fermeture des frontières.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook