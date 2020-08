Mali/ Arrestation du président Ibk: L’Union africaine condamne et demande leur libération immédiate Rédigé par leral.net le Mardi 18 Août 2020 à 21:30 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a condamné «énergiquement» l’arrestation du président malien Ibrahim Boubacar Keïta.



«Je condamne énergiquement l’arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta, (du) Premier Ministre (Boubou Cissé) et (d’)autres membres du gouvernement malien et appelle à leur libération immédiate», a-t-il dit sur Twitter.

