Mali: Au moins 20 morts dans l'attaque du camp de la gendarmerie à Ségou Rédigé par La rédaction de leral... le 26 Janvier 2019 à 17:32

Au Mali, le chaos se rapproche de plus en plus de la capitale. Le camp de la gendarmerie de Sokolo dans la région de Ségou (350 kms de Bamako) a été attaqué tôt ce dimanche 26 janvier. Le bilan provisoire est de 20 morts et du matériel militaire emporté, selon le site Mali Actu.



"Les terroristes sont arrivés à motos. Ils étaient très armés. Ils sont rentrés dans le camp de Sokolo. Ils ont emporté beaucoup de matériel. D’autres militaires maliens ont pu quitter le camp", a ajouté cet élu ayant requis l’anonymat pour des raisons de sécurité.



"C’est vraiment un chaos", a expliqué une source humanitaire locale ayant pu pénétrer dans le camp après le départ des présumés jihadistes.



"Dans le camp, nous avons compté au moins 20 corps de militaires. Tout le matériel militaire a été emporté. On a le sentiment que les assaillants savaient où ils mettaient les pieds", a t-elle ajouté.



Sokolo est situé dans le cercle de Niono, dans la région de Ségou (centre), où sévissent des groupes jihadistes liés à Al-Qaïda.



Les chef du détachement le capitaine Harouna Sangaré fait partie des victimes.

Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda, à la faveur de la déroute de l’armée face à la rébellion à dominante touareg, d’abord alliée à ces groupes, qui l’ont ensuite évincée.



Les jihadistes en ont été en grande partie chassés ou dispersés à la suite du lancement en janvier 2013, à l’initiative de la France, d’une intervention militaire, qui se poursuit toujours.

Cependant les violences jihadistes ont non seulement persisté, mais se sont propagées du nord vers le centre du Mali, puis au Burkina Faso et au Niger voisins, se mêlant souvent à des conflits inter-communautaires ayant fait des centaines de morts.



Source: Mali Actu



