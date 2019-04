Accueil Envoyer Partager sur facebook Mali : Boubou Cissé nommé Premier ministre Rédigé par Alain Lolade le 22 Avril 2019 à 18:15 Le ministre malien sortant de l'Économie et des Finances, Boubou Cissé, a été nommé lundi Premier ministre en charge de former un nouveau gouvernement "de large ouverture", selon un communiqué officiel de la Présidence.





L’ex-Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga avait présenté le 18 avril sa démission et celle de son gouvernement, moins d’un mois après la tuerie de quelque 160 civils peuls dans le centre du pays et une série de manifestations contre la gestion de l’État.



À la suite de cette démission, le chef de l’État Ibrahim Boubacar Keïta a « engagé des rencontres avec les forces politiques de la majorité et de l’opposition pour discuter d’une part de la situation socio-politique du pays, et d’autre part de la constitution d’un gouvernement de large ouverture », selon le communiqué.



Il a « insisté auprès de ses interlocuteurs sur la nécessité de mettre le Mali au-dessus de tout et les a exhortés à l’accompagner dans le processus de reconstruction » du pays.



IBK a « constaté auprès de ses interlocuteurs une grande capacité d’écoute et une grande disponibilité à fédérer leurs énergies », ajoute la présidence, annonçant par conséquent la nomination de « Boubou Cissé aux fonctions de Premier ministre ».



Le président l’a chargé « de former une nouvelle équipe gouvernementale dans l’esprit des conclusions de ses consultations avec les forces politiques de la majorité et de l’opposition », selon le communiqué.



Boubou Cissé, économiste de formation, était ministre de l’Économie et des Finances depuis plus de trois ans, après avoir détenu le portefeuille de l’Industrie et des Mines.



















JeuneAfrique.com Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Ouganda: Le chanteur et opposant, Bobi Wine, de nouveau arrêté par la police Attentats au Sri Lanka : plus de 200 morts, huit personnes arrêtées