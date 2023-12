Mali : Hausse de 0,6% de l’’indice des prix à la consommation des ménages en septembre 2023.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Décembre 2023 à 14:53 | | 0 commentaire(s)|

Par rapport au mois de juin 2023, les prix ont progressé de 1,7%, poursuit l’INSTAT dans son bulletin Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC). En un an (septembre 2023 par rapport à septembre 2022), l’indice a baissé de 0,4%.



L’indice sous-jacent (l’évolution du niveau général des prix en dehors des produits frais et de l’énergie) a rehaussé de 0,3% par rapport au mois précèdent. Par rapport au même mois de l’année précédente, il a connu une hausse de 1,9%.



Selon l’INSTAT, en septembre 2023, la hausse au niveau national est due essentiellement à quatre fonctions. En premier lieu, il y a la fonction Produits alimentaires et boissons non alcoolisées qui a haussé de 1,6% en raison de l’augmentation des prix des postes : Autres fruits frais 5,4% ; Tubercules et plantains 5,6% ; Céréales non transformées de 2,1% et légumes frais en feuilles de 6,5%.

En deuxième lieu, il y a la fonction Transport qui a connu une hausse de 5,2% en raison de l’augmentation des prix des postes : Cycle, motocycle et véhicule à traction animale de 10% et Pièces détachées et accessoires de 1%.



En troisième lieu, il y a la fonction Boissons alcoolisées, Tabac et stupéfiants en raison de la hausse du poste tabacs et stupéfiants de 1,3%.



En dernier lieu il y a la fonction Enseignement qui a progressé de 9,4% en liaison avec la hausse des postes comme Enseignement pré-élémentaire et primaire de 13,2%, Enseignement secondaire de 6,2% et Enseignement supérieur de 2,8%.



L’INSTAT mentionne dans son bulletin qu’au cours du mois sous revue, <<les prix des produits frais ont connu une hausse de 3,3% tandis que ceux de l’énergie ont enregistré une baisse de 1,4%.>> Il estime par ailleurs qu’en un an, les prix des produits frais ont régressé de 2,6% et ceux de l’énergie ont baissé de 2,8%.



Quant à la provenance, par rapport au mois précédent les produits locaux ont progressé de 1,6% et ceux des produits importés de 0,2%. En un an, l’INSTAT observe une baisse des prix des produits locaux de 0,4% tandis que ceux des produits importés ont connu une hausse de 0,5%.



Au regard de l’appartenance sectorielle, les prix des produits du secteur primaire et tertiaire ont enregistré une hausse avec respectivement 2,6% et 1,2% tandis que le secteur secondaire est resté stable. <<En un an, on note une hausse des secteurs secondaire et tertiaire avec respectivement 1,1% et 3,9% alors que le secteur primaire a enregistré une baisse de 2,1%>>, souligne l’INSTAT.



Quant à la durabilité, les biens durables ont augmenté de 4,3%, les non durables de 1,7% tandis que les semi durables ont baissé de 1,6%. Par rapport au même mois de l’année précédente, l’INSTAT observe une baisse de 3,7% pour les biens durables, de 0,6% pour les non durables et de 0,6% pour les semi durables.



L’indicateur de convergence communautaire de l’UEMOA, qui mesure la variation moyenne des prix au cours des douze derniers mois par rapport aux douze mois précédents, présente 4,4% pour le niveau national du Mali alors que celui de l’UEMOA affiche 5,5% pour le mois d’août 2023.

Oumar Nourou





Source : L’indice des prix à la consommation des ménages au Mali a connu une hausse de 0,6% au mois de septembre 2023 par rapport au mois précédent et s’élève à 119,5, selon l’Institut National de la Statistique (INSTAT).Source : https://www.lejecos.com/Mali-Hausse-de-06-de-l-ind...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook