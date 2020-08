Mali / Kidnappé depuis avril : Soumaïla Cissé donne signe de vie Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Août 2020 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de file de l’opposition malienne, Soumaïla Cissé, enlevé depuis le mois d’avril dernier, a donné signe de vie à sa famille, via une correspondance, a informé son parti l’Urd. «L’Urd informe l’opinion nationale et internationale que par l’intermédiaire du Cicr, la famille de l’honorable Soumaïla Cissé a obtenu de lui une lettre prouvant qu’il est en vie», indique ce communiqué en date du 21 août dernier. Ses frères de parti, qui souhaitent le revoir sain et sauf, invitent «toutes les bonnes volontés à s’investir en vue d’obtenir très prochainement la libération de l’honorable Soumaïla Cissé». Pour rappel, l’opposant malien a été enlevé par des hommes armés non identifiés à Niafunké, au nord du Mali, alors qu’il battait campagne pour se faire réélire député à l’Assemblée nationale. Malgré le rapt qui n’est toujours pas revendiqué, Soumaïla Cissé est passé au premier tour des Législatives.





Source : Source : https://www.dakarposte.com/Mali-Kidnappe-depuis-av...

