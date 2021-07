Mali: L’agresseur du Président de la Transition le Colonel Assimi Goïta, est décédé

Le Président de la Transition du Mali, le Colonel Assimi GOITA a été victime d’une tentative d’assassinat le 20 juillet 2021 dernier à la grande mosquée de Bamako. L'agresseur avait été aussitôt maîtrisé par la sécurité rapprochée. Et selon le Gouvernement Malien, l’agresseur est décédé après que son état de santé se soit dégradé et qu’il soit admis aux urgences. Le Gouvernement malien de préciser que le décès du mis en cause « ne fait pas obstacle à la poursuite de l’enquête déjà en cours au niveau du parquet de la commune. Et que les premiers indices collectés et les informations recueillies indiquent qu’il ne s’agissait pas d’un élément isolé.

