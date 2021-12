Mali: L’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, hospitalisé à Bamako Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Décembre 2021 à 15:28 | | 0 commentaire(s)| L’ancien Premier ministre et ministre malien de la Défense, Soumeylou Boubèye Maïga, est hospitalisé depuis ce mercredi 15 décembre 2021, vers 21 h, dans une clinique de la capitale, pour y effectuer des analyses.

Emprisonné depuis fin août à la maison d’arrêt de Bamako, Soumeylou Boubèye Maiga est inculpé pour corruption, notamment dans une affaire liée à l’achat de l’avion présidentiel du Mali en 2014.



Interrogés par la Rfi, les proches de l’ancien ministre rassurent : «Rien de très grave. Il ne faut pas s'inquiéter. Il a 67 ans. Lorsqu’il était en liberté, il subissait des examens de contrôle tous les deux mois pour suivre certaines pathologies. Là cela faisait quatre mois qu’il n’en avait fait aucun», indique un de ses proches.



Rfi renseigne que depuis son incarcération le 25 août dernier, les avocats de Soumeylou Boubèye Maïga n’ont pas cessé de dénoncer les conditions de détention, dans une cellule surpeuplée et dans des conditions d’hygiène sommaires. Une demande de liberté provisoire aurait été introduite sans suite favorable et aucune date n’a, pour le moment, été fixée pour son procès.



