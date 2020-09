Mali : La Cédéao donne un ultimatum à la junte

Les pays membres de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) exigent que le président et le Premier ministre de la transition au Mali soient des civils et qu’ils soient nommés, au plus tard, le 15 septembre prochain.



Réunis en Sommet à Niamey, ce lundi 7 septembre 2020 au Niger, les dirigeants «prennent acte» des consultations inter-maliennes, lancées depuis samedi 5 septembre dernier, mais décident de maintenir les sanctions prises antérieurement.

