Mali : La Minusma appuie le processus politique de la transition

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'Onu au Mali, El Ghassim Wane, en visite au siège de l'Autorité indépendante de gestion des élections (Aige), a exprimé, à son Président, sa volonté de travailler en étroite collaboration avec ladite structure en lui apportant tout son soutien et il a réitéré son engagement en faveur de la bonne tenue du processus électoral.

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (Minusma) appuie le processus électoral au Mali pour aider à la stabilisation du pays pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel. Dans une note de la Mission onusienne parvenue au Soleil, elle salue « l’engagement du Gouvernement en faveur du rétablissement de l’ordre constitutionnel dans le délai convenu avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), tout en réitérant notre engagement à soutenir l’administration dans ses initiatives de réforme et ses procédures électorales, y compris les efforts visant à favoriser un large consensus et l’inclusivité, qui demeurent essentiels pour la tenue d’élections transparentes, légitimes et crédibles ».

À cet effet, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, El Ghassim Wane, en visite au siège de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige), le 24 février dernier, a réitéré son engagement en faveur de la bonne tenue du processus électoral. M. Wane a aussi exprimé au président de l’Aige sa volonté de travailler en étroite collaboration en apportant tout son soutien. Dans ce cadre, « la Minusma a recruté et formé 175 agents électoraux, dont 56 femmes. Ces agents soutiendront l’Aige dans l’organisation des élections ». Selon lui, « au-delà des rapports publics, une part cruciale du travail de la Mission réside dans l’engagement politique et les discussions constructives que nous avons avec les autorités maliennes, ainsi que dans l’appui que nous apportons à nos partenaires maliens ».

Par ailleurs, la Minusma salue l’engagement du Gouvernement en faveur du rétablissement de l’ordre constitutionnel dans le délai convenu avec la Cedeao. « Nous réitérons également notre engagement à soutenir l’administration dans ses initiatives de réforme et ses procédures électorales », insiste le communiqué.

Mamadou Lamine DIEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/mali-la-minusma-appuie-le-proc...

