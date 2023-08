Mali : La population estimée à plus de 22 millions d’habitants en 2022

Le document informe que l’opération a mobilisé 34 155 agents recenseurs pour un coût global de 11,1 milliards de francs CFA financé à 66,5% par le budget national.



Il ressort de l’exploitation des données collectées sur le terrain que l’effectif total de la population malienne en 2022, est estimé à 22 millions 395 mille 485 habitants.



La même source souligne que cette population compte 47,2% de jeunes de moins de 15 ans ; - 49,9% de personnes âgées de 15 à 64 ans ; - 49,7% de femmes. L’âge moyen de la population est de 21,4 ans et le taux de croissance annuel de la population ressort à 3,3%. «Les résultats de ce recensement permettront aux décideurs d’orienter et de mieux structurer les décisions, les visions et les choix stratégiques », lit-on dans le document.

Adou FAYE





Source : Au Mali, le recensement général de la population et de l’habitat a été réalisé du 15 juin au 31 décembre 2022 par l’Institut national de la statistique. Selon une note d’information du ministre de l’Economie et des Finances, les résultats de ce recensement ont été présentés le 9 août 2023 lors du Conseil des ministres.Source : https://www.lejecos.com/Mali-La-population-estimee...

